وزارة الاتصالات تنفي التعاون مع شركة ايرثلنك لامرار الاتصالات الدولية عبر العراق

نفت وزارة الاتصالات التعاون مع شركة ايرثلنك لامرار الاتصالات الدولية عبر العراق.

وقال عمر عبدالرزاق المتحدث باسم وزارة الاتصالات في بيان انه إشارةً إلى ما ورد عن المدير التنفيذي لشركة ايرثلنك علاء جاسم ، عن قيامهم بالتنسيق والتعاون لامرار الاتصالات الدولية عبر العراق ، نود التنويه الى عدم دقة هذه المعلومات حيث ان وزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري قد تولت وفور تسنمها لمهام الوزارة التواصل المباشر مع الشركات العالمية ودول المنطقة والعالم حول مشاريع الترانزيت والكوابل البحرية ونجحت في اقناعهم بمساندة الكادر المتقدم للوزارة لامرار اتصالاتهم الدولية عبر العراق لتعزيز موقع العراق الجغرافي وتعظيم الايرادات وان ذلك قد تم دون اي تدخل او تنسيق من اي مجلس او جهة اخرى، وبغية عدم مصادرة هذه الجهود وتوثيقها .