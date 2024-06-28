تسميم او تفجير.. تهديد باستهداف مشاريع "ماء بغداد" يدخل المعنيين بحالة انذار

كشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، عن دخول الأجهزة الامنية المعنية بحماية مشاريع الماء في بغداد بحالة انذار، بعد ورور معلومات عن تهديد استهداف تلك المشاريع.

وقال المصدر أنه "تم رفع وتيرة الحيطة والحذر وتبليغ الحراس من حماية المنشآت والحراس بزيادة اعدادهم خلال الفترة الليلية في المشاريع التابعة ل‍مديرية ماء بغداد".

وأشار الى ان "الاستنفار جاء نتيجة ورود معلومات استخباراتية دقيقة الى الأجهزة الامنية تفيد باحتمالية استهداف مشاريع الماء في بغداد عبر التسميم او التفجير".