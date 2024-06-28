النائب عالية نصيف تعلن عن خروجها من كتلة دولة القانون

أعلنت النائب عالية نصيف، اليوم الجمعة عن خروجها من كتلة دولة القانون بسبب "التمايز" الموجود بين أعضائها.

وقالت نصيف بتغريدة لها عبر موقع "أكس": "أُعلِنُ خروجي من كتلة دولة القانون لاختلاف الرؤى السياسية للمرحلة القادمة وبسبب التمايز الموجود بين أعضاء دولة القانون وخصوصاً بين المستقلين وبين الذين لديهم انتماء حزبي".

وأضافت: "هذه الرؤية موجودة لدى أغلب الأعضاء المستقلين، والأيام القادمة ستكشف ما يحصل من تمايز وطبقية، أتمنى التوفيق للإخوة والأخوات في دولة القانون"