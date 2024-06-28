الدفاع المدني يخمد حريق داخل مستشفى الحكيم في بغداد

قامت مديرية الدفاع المدني، اليوم الجمعة، بإخماد حريق اندلع داخل مستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بمنطقة الشعلة شمال غرب بغداد، حيث أعلنت مديرية الدفاع المدني في بيان لها: ان فرقنا سيطرت على حادث حريق اندلع داخل ردهة الجناح الخاص بالطابق الرابع بمستشفى الشهيد محمد باقر الحكيم بمنطقة الشعلة شمال غرب بغداد.

وأوضح البيان بأن فرق الدفاع المدني أسرعت حين تلقيها بلاغاً بنشوب الحريق لتحكم سيطرتها الكاملة بغضون دقائق وتخمد الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، وحال سرعة استجابة فرق الدفاع بالوصول والتدخل إلى عدم تأثر المستشفى بتقديم خدماته الطبية للمرضى الراقدين.

وقام الدفاع المدني، بـفتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.