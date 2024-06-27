رئاسة الجمهورية تنفي وجود استقالات جماعية لمستشاريها

نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، وجود استقالات لمستشارين فيها.

وقالت الرئاسة في بيان انها تنفي نفياً قاطعاً ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود استقالات لمستشارين في مؤسسة الرئاسة"، مؤكدة ان "أي استقالة لم تقدم الى الرئيس".

وأضافت الرئاسة في بيانها، انه "في الوقت الذي نؤكد فيه مضي رئاسة الجمهورية في مواصلة عملها خدمة لجميع العراقيين والحفاظ على المصالح العليا للبلد، فاننا نشدد على أن رئاسة الجمهورية ماضية في ملاحقة من روج لهذا الخبر الكاذب قضائيا".