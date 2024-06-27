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وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تعتقل عشرة ارهابيين في محافظة نينوى


 القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية على عشرة ارهـابيين في محافظة نينوى.

وذكرت الوكالة في بيان لها انه بعمليات منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية نفّذتها مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى، اسفرت عن إلقاء القبض على عشرة ارهـابيين ينتمون الى تنظيـم داعـش الارهـابي .

واوضح انه لدى التحقيق معهم أعترفوا صراحة عن قيامهم بعدة عمليات ارهـابية في اكثر من محافظة وكذلك قـتل مدنيين عزّل حيث أُحيلوا الى الجهات القضائية المختصة لينالوا جزاءهم العادل

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