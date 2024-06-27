"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن ضرب هدف حيوي إسرائيلي في حيفا بمشاركة "الحوثيين"

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، يوم الخميس، استهدافها لهدف حيوي في حيفا شمال إسرائيل بالاشتراك مع قوات الحوثيين.

وفي بيان لها، قالت "المقاومة الإسلامية في العراق": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزة، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفذت المقاومة الإسلامية في العراق بالاشتراك مع القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفت بعدد من الصواريخ هدفا حيويا في حيفا". كما أكدت "استمرارها في دك معاقل الأعداء".

ونشرت "المقاومة الإسلامية في العراق" مشاهد من العملية المشتركة، حيث ظهر في مقطع الفيديو إطلاق عدد من الصواريخ.

هذا وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية يوم أمس، تنفيذ عملية مشتركة مع المقاومة الإسلامية العراقية، استهدفت خلالها سفينة إسرائيلية في ميناء حيفا بطائرات مسيرة.