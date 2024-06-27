وزارة التربية تتحرك قضائيا بعد تعرض مدرس للضرب في بابل

تحركت وزارة التربية قضائيا بعد تعرض مدرس للضرب في بابل.

وذكرت الوزارة في بيان انه نيابة عن وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري وصل مدير عام الإشراف التربوي ستار الدليمي الى محافظة بابل،اليوم، يرافقة مدير عام التربية علي راجي للاطمئنان على صحة احد مراقبي المراكز الامتحانية الاستاذ (حسين ربيع) الذي تعرض للاعتداء بالضرب من قبل أحد الطلبة أثناء تأديتهم الامتحانات نُقِل على أثرها الى المستشفى لتلقي العلاج.

و نقل الدليمي تأكيدات وزير التربية بتوفير الحماية القصوى للمعلم والمدرس وتحويل القضية الى الجهات القانونية في الوزارة للاقتصاص من المعتدي للحد من تكرار هذه الاعتداءات.