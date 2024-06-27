السيد عبد الملك الحوثي: نفذنا عمليات مشتركة مع "المقاومة في العراق" ضد إسرائيل

كشف زعيم حركة أنصار الله اليمنية السيد عبد الملك الحوثي في كلمة حول آخر التطورات والمستجدات في فلسطين عن تنفيذ عمليات مشتركة جديدة مع المقاومة الإسلامية في العراق ضد إسرائيل.

وقال عبد الملك الحوثي إن "قواته المسلحة نفذت 4 عمليات مشتركة مع المقاومة في العراق"، مؤكدا أنها مسار مهم جدا يجسد آمال شعبنا العربي بكله في الوحدة والتعاون وتجسيد الأخوة.

وحول إحصائية العمليات اليمنية المساندة لغزة أوضح الحوثي أن قواته المسلحة نفذت هذا الأسبوع 4 عمليات قوية بـ7 صواريخ بالستية ومجنحة و"بزورق طوفان المدمر" الذي يمكنه أن يحمل قرابة 1.5 طن من المتفجرات ويحدث انفجارا كبيرا يلحق أضرارا بالغة بسفن الأعداء.

وتحدث زعيم حركة أنصار الله اليمنية عن حالة من الخوف لدى الطرف الآخر من "زورق طوفان المسير" نتيجة قوته التدميرية وهو طوفان بالاسم والفعل.

وصرح بأن تأثير "زورق طوفان" المسير على السفن التي يستهدفها قوية من بينها دخول المياه إليها بشكل مباشر.

وأشار أيضا إلى أنه من العمليات المهمة هذا الأسبوع القصف بصاروخ "حاطم"، مشددا على أن دخوله في خط العمليات سيكون له تأثيراته الكبيرة.