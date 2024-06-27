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رئيس الوزراء يستقبل النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم يونس محمود


استقبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني المهندس محمد شياع السوداني نجم المنتخب الوطني السابق ، النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم يونس محمود وقال محمود في موقعه على الفيس بوك تشىرفت بلقاء رئيس الوزراء وقدّمت له بالنيابة عن أسرة كرة القدم وجماهيرنا الرياضية الشكر على دعمه المستمر والثابت للمنتخبات الوطنية.

واضاف وجدتُ في شخص رئيس الوزراء، الإنسان الرياضي الباحث عن تطوير رياضة الوطن بمختلف المجالات، وتحقيق حلم العراق في الوصول لمونديال كأس العالم 2026، وتكرار إنجاز أولمبياد أثنيا 2004، وأبدى رغبته الكبيرة في مواصلة الدعم حتى تعود منتخباتنا إلى صدارة القارة والتواجد في المحافل العالمية.

واضاف : أكدت للسوداني أننا في عهده نعيش أفضل العلاقات بين المؤسسات الرياضية، حيث أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الكرة يقفون صفًا واحدًا من أجل تحقيق هدف الدولة والجماهير والإعلام، وهو مواصلة تحقيق الإنجازات.

وتابع وعدني رئيس الوزراء بمواصلة الدعم وزيادته لجميع المنتخبات الوطنية، لما تمثله كرة القدم والرياضة في العراق من أهمية كبيرة، مشدّدًا على أنه يدعم الجميع من أجل إعتلاء منصات الأبطال، فالعراق هو العنوان الأبرز والهدف الأكبر.

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