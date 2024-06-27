مفوضية الانتخابات تعلن تمديد تسجيل الراغبين بخوض انتخابات برلمان كردستان

قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، تمديد فترة تسجيل المرشحين لانتخابات برلمان كردستان.
وذكرت المفوضية في بيان فأنه "نظرا لتحديد موعد انتخابات برلمان كردستان العراق في 20 تشرين الاول 2024، وجه رئيس الادارة الانتخابية القاضي عباس الفتلاوي تمديد مدة تسجيل التحالفات والاحزاب والمرشح الفرد ومرشحي الافراد للمكونات الراغبة في المشاركة بانتخابات برلمان اقليم كردستان العراق 2024".
واضافت ان "التمديد سيكون لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم 2024/7/4".
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