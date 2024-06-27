إصابات كبيرة بين العمال بسبب الإجهاد الحراري

أحصت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة عدداً كبيراً من إصابات العمال بالإجهاد الحراري خلال هذه الفترة، نتيجة تعرّضهم إلى ظروف عمل غير صحيَّة وإنسانيَّة، في ظلِّ ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق في البلاد.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة نجم العقابي بأنَّ المركز الوطني للصحة والسلامة المهنية في الوزارة، شرع بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والشركاء الاجتماعيين، بتنفيذ حملة توعوية تهدف إلى وقاية العمال من التغيّرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة المؤدية للإصابة بالإجهاد الحراري، بعد تسجيل إصابة عدد كبير من العمال به ونقلهم إلى المستشفيات نتيجة تعرّض الجسم للحرارة الزائدة، ما يتسبب بارتفاع درجة حرارة الجسم وتعطيل آلية تعرّقه وتسارع نبضات القلب.

وبيّن أنَّ الإجهاد الحراري مصدر قلق كبير للعمال بسبب موقع العراق الذي تناهز درجات الحرارة فيه الخمسين درجة مئوية في أشهر الصيف، مما يؤثر سلباً في صحة وحياة العامل في بيئة العمل، مبيناً بأنَّ اللجان التفتيشية التابعة للوزارة تقوم بتشجيع أصحاب العمل على اتخاذ تدابير وقائية تشمل تعديل مواعيد العمل وفرض استراحة إلزامية للعمال في الأماكن المكشوفة خلال الفترات التي تكون درجات الحرارة فيها مرتفعة، إضافة إلى ضرورة استخدام معدات الوقاية الشخصية وتوفير مياه الشرب أو السوائل للعمال، إلى جانب إجراء الفحوصات الدورية المهنية للعمال، وحثهم على ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة لضمان تبريد الجسم لنفسه بصورة سليمة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.