الحكومة تبدي استعدادها الكامل لدعم متطلبات نجاح انتخابات اقليم كردستان

ابدت الحكومة استعدادها الكامل لدعم متطلبات نجاح انتخابات برلمان اقليم كردستان .

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية باسم العوادي في بيان: " ان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، جدد تأكيده دعم اجراء انتخابات برلمان اقليم كردستان العراق، ورحّب بقرار رئاسة الاقليم تحديد موعد اجرائها في شهر تشرين الاول المقبل".

واضاف :" ان الحكومة تبدي استعدادها الكامل لدعم متطلبات نجاح هذه العملية الانتخابية، وبذل كل ما يعزز مشاركة أبناء شعبنا الكردي وباقي الأطياف المتآخية في الإقليم؛ من أجل أن تكون نتائج العملية الانتخابية المعبّر الحقيقي عن إرادة شعبنا في إقليم كردستان العراق، وتمثل اختياراته الحرّة الديمقراطية، ومن اجل المضيّ بتعزيز الاستقرار والتنمية وتحقيق تطلعات المواطنين في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية للاقليم" .

واكدت الحكومة، بحسب البيان ، دعمها جهود تنشيط الحوار الوطني بين جميع القوى الوطنية السياسية في الاقليم، وكل التيارات الساعية الى العمل الوطني المشترك تحت مظلة القانون والدستور والهويّة الوطنية لعراقنا الواحد، وعبر المشاركة الايجابية في البناء الديمقراطي، وتعزيز السلم الاهلي والمجتمعي، في اقليم كردستان العراق، وباقي انحاء وطننا العزيز ".