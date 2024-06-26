الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على 20 متهما بقضايا قانونية مختلفة في ثلاث محافظات

القت الاستخبارات العسكرية القبض على 20 متهما بقضايا مختلفة ، بينهم اثنان بتهمة الارهاب ، في الانبار و نينوى وميسان .

وذكر اعلام مديرية الاستخبارات في بيان انه :" بواجبات منفصلة وجهود حثيثة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، وبالتعاون مع القوات الأمنية المتواجدة في قواطع المسؤولية ومن خلال كمائن محكم ، تم القبض على إرهابيين اثنين مطلوبين للقضاء العراقي وفق أحكام المادة ( 4 / إرهاب ) في قضاءي القائم وتلعفر و ( 18 ) متهما بقضايا قانونية مختلفة في قضاءي قلعة صالح والقائم وناحيتي وانة وحمام العليل. وقد تم تسليمهم إلى جهات الطلب