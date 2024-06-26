الإعدام شنقا لقاتل رائد أثناء تأدية واجبه في ذي قار

أصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت على مدان لارتكابه جريمة قتل أحد ضباط الشرطة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ، أن "المدان قتل أحد أفراد الشرطة برتبة رائد منسوب الى قيادة شرطة ذي قار عند قيام الأخير بواجبه بتنفيذ أمر القبض الصادر بحق المدان وفق إحكام المادة ۲۸/ مخدرات في مدينة الناصرية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفق إحكام المادة ١/٤٠٦/هـ من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك ٤٧ و٤٨ و٤٩ منه".