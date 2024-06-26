رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات.

وذكرت رئاسة الجمهورية في :" ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر السلام ببغداد، وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، وجرى، خلال اللقاء بحث تطورات ملف الثروة المائية والسبل الكفيلة بالحفاظ عليها والإفادة منها".

واكد رئيس الجمهورية، بحسب البيان، ضرورة حماية المسطحات المائية من البحيرات والأهوار وصيانة السدود الحالية وإنشاء أخرى جديدة بمواصفات عالمية واعتماد أساليب الري الحديثة للحفاظ على الموارد المائية.

وشدد على "ضرورة ضمان حصص مائية عادلة للعراق من نهري دجلة والفرات والتنسيق مع دول الجوار في هذا الصدد للوصول إلى حلول تضمن العدالة في الحصص المائية للجميع.

وأعرب رئيس الجمهورية عن استعداده لدعم خطط وزارة الموارد المائية، لتحسين إدارة الموارد المائية في البلاد

من جانبه ثمن وزير الموارد المائية اهتمام رئيس الجمهورية بملف المياه وتوجيهاته في هذا المجال، مؤكداً "حرص الوزارة على تنفيذها"، مشيراً إلى "الخطط المرسومة لمعالجة الهدر في المياه ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية