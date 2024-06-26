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ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية معدة للبيع بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في بغداد


أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، عن ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية معدة للبيع بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني.

وقالت الوزارة في بيان ان "المديرية العامة للشؤون الإدارية وأعضاء لجنة المتابعة تمكنت بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني من ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية الجديدة ومصادرتها بعد ان كان التجار يستعدون لبيعها في شارع المتنبي قبل انطلاق العام الدراسي المقبل ".

وذكر الفريق الإعلامي في الوزارة ان "الجهات المختصة سلمتْ الكتب الى مركز الشرطة في باب المعظم وحجزت محتويات المخزن بإنتظار قرار القاضي"، مؤكدا ان "الوزارة ستلاحق كل من تسول له نفسه ابتزاز المواطنين وبيع الكتب المدرسية في الاسواق السوداء".

 

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ضبط كميات كبيرة من الكتب المدرسية معدة للبيع بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني في بغداد
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