إدراج إمارة الخميسية في ذي قار ضمن لائحة المواقع التراثية

أدرجت مفتشية آثار وتراث ذي قار، موقع إمارة (الخميسية) ضمن لائحة المعالم التراثيَّة والسياحيَّة في المحافظة، لتنضمَّ إلى أكثر من ألف موقع أثري تعود لحقب زمنيَّة مختلفة.

وذكر مدير المفتشية شامل الرميض إنَّ الموقع المذكور أدرج رسمياً في وحدة التراث التابعة للمفتشية، ليكون أحد الروافد الجديدة للسياحة في المحافظة، مشيراً إلى أنَّ المفتشية ستعمل على حمايته أسوة ببقية المواقع الأثرية الأخرى التي تحظى بالدعم والرعاية من قبلها، طبقاً لصحيفة الصباح الرسمية.

وبيّن أنَّ أمارة الخميسية تعد من أقدم الإمارات العربية في جنوب البلاد، لكونها تأسست في العام 1881 وبُني بها قصر ومسجد ومدرسة ودور سكنية، إلى جانب أنها كانت موقعاً تجارياً كبيراً يربط العراق بجميع مناطق وإمارات الخليج العربي، موضحاً أنَّ أطلال تلك الإمارة الواقعة جنوب مدينة الناصرية مثل منارة المسجد والمسجد والقصر، ما زالت موجود حتى الآن.

ومن الجدير بالذكر، أنَّ الخميسية تعد إمارة أقامها العقيلات في منطقة الأهوار على بعد 12 كم جنوب غرب مدينة سوق الشيوخ، أسّسها عبد الله بن صالح بن محمد الخميس وسماها نسبة لاسم عائلته، وهو رجلٌ من نجد، هاجر من قريته التابعة لمدينة بريدة إلى قرية شيرون في منطقة إمارة المنتفك.