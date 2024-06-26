بسبب شحة المياه مواطنون يتظاهرون أمام مبنى ديوان بابل

قام العشرات من أهالي محافظة بابل، اليوم الأربعاء، بالتظاهر أمام مبنى المحافظة احتجاجا على شحة المياه في أهم المناطق الزراعية جنوب بابل.

وذكرت التقارير، إن أهالي مناطق الخميسية والغزالي تظاهروا اليوم أمام ديوان محافظة بابل للمطالبة بتوفير المياه إلى مناطقهم التي تعاني من شحة مياه غير مسبوقة، حيث أن شحة المياه أجبر اغلب السكان على هجر مناطقهم وتراجع الثروة الزراعية والحيوانية في اهم مناطق زراعية في جنوب محافظة بابل.