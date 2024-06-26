العتبة العلوية تعلن دخول ٤ ملايين زائر ومحافظ النجف يعلن نجاح الامنية لعيد الغدير

اعلن محافظ النجف يوسف گناوي عن نجاح الخطة الامنية والخدمية والصحية لخدمة الزائرين في عيد الغدير ، فيما كشفت العتبة العلوية عن دخول ٤ ملايين زائر للمحافظة خلال ليلة ويوم المناسبة.

وقال كناوي في مؤتمر صحفي عُقِد في العتبة العلوية المقدّسة بعد انتهاء الزيارة الغديرية ::" ان الخطّة الأمنيّة الخاصة بزيارةِ عيد الله الاكبر عيد الغدير الأغر، كانت ناجحة ومرت دون أي حوادث تُذكر ودون مضايقات اوقطوعات كثيرة "