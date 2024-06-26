العامري يؤكد للسفير الفرنسي ضرورة خروج قوات التحالف الدولي من العراق

أكد رئيس تحالف نبني هادي العامري، ضرورة خروج قوات التحالف الدولي من العراق.

وذكر المكتب الإعلامي لتحالف نبني:" ان العامري التقى بمكتبه في بغداد اليوم السفير الفرنسي لدى العراق باتريك دوريل".

واضاف:" ان اللقاء بحث العديد من الملفات أبرزها تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة لاسيما الجانب الاقتصادي خصوصا بعد تحسن الوضع الامني والاستقرار الذي يشجع الشركات الفرنسية وقدومها للعمل والاستثمار في العراق".

و ناقش الجانبان ملف وجود التحالف الدولي، وشدد العامري على ضرورة خروج كافة قواته من العراق لتحقيق السيادة الوطنية الكاملة.

كما ناقش اللقاء ايضا العدوان على غزة ، وأكد العامري ضرورة إيقاف الدعم الغربي للمجازر الصهيونية وحرب الابادة للشعب الفلسطيني.