النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مدير مصرف حكومي في الأنبار

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، تنفيذ أمر القبض الصادر بحقّ مدير أحد فروع مصرفٍ حكوميٍّ في مُحافظة الأنبار؛ على خلفيَّة إحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وذكرت الهيئة في بيان ان "أمر القبض الصادر بحقّ مدير مصرف الرافدين/ فرع الصقلاويَّـة، جاء بعد أعمال التحرّي والتدقيق والمُتابعة التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار التابع للهيئة، حيث تم الكشف عن قيام المُتَّهم (مدير المصرف) بمنح قرضٍ لأحد الأشخاص؛ استناداً إلى تقرير كشف ٍغير واقعيٍّ ومُبالغٍ فيه".

وأضافت أنَّ "المُتَّهم وافق على منح قرضٍ بمبلغ (5.000.000.000) مليارات دينارٍ لمُقترضٍ يروم إنشاء جامعةٍ أهليَّةٍ في مدينة الفلوجة"، لافتة إلى أنَّ "القرض تمَّ منحه بالاعتماد على تقرير لجنة الكشف على العقار المرهون بشكلٍ غير دقيقٍ، فضلاً عن المُبالغة في تقدير قيمة العقار".

وتابعت الهيئة أنَّ "أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة تحقيق النزاهة في الأنبار، وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، تضمَّن أمر قبضٍ بحقِّ مُتَّهمٍ آخر تعذَّر تنفيذه؛ كونه منقولاً خارج ملاك المصرف إلى جهةٍ أخرى".