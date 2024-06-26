العامري والسفير الروسي يبحثان التطورات المتلاحقة وانعكاساتها على المنطقة

بحث رئيس تحالف نبني هادي العامري مع السفير الروسي لدى بغداد إلبروس كوتراشيف، التطورات المتلاحقة وانعكاساتها على المنطقة.

وذكر تحالف نبني في بيان:" ان اللقاء بحث بمكتب العامري اليوم مستجدات الأوضاع في العراق والمنطقة والعلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو وسبل تعزيزها والعمل على دعم الشراكة الحقيقية واستثمارها بما يحقق المصلحة الوطنية للبلدين".

واستعرض الجانبان الأحداث والتطورات المتلاحقة بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية و التداعيات الخطيرة للعدوان الصهيوني على غزة وانعكاساتها على المنطقة.