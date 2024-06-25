تحرير فتاة من السلاسل والتعنيف الاسري في الانبار

اعلنت وزارة الداخلية عن تحرير فتاة من السلاسل والتعنيف الاسري في محافظة الأنبار.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان:" ان الشرطة المجتمعية في الوزارة لبت مناشدة تخص فتاة تتعرض للتعنيف الجسدي والنفسي من قبل اشقائها الذين يقومون بتعنيفها وربطها بالسلاسل".

وأضافت:" تم على الفور تشكيل فريق عمل من شعبة الانبار بتوجيه مباشر من قبل العميد علي عجمي رسول مدير الشرطة المجتمعية العراقية واستحصال الموافقات الأصولية والتوصل الى مكان الفتاة التي وجدت مكبلة بالسلاسل من قبل ذويها حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق اشقائها ووضعها في سجل الرعاية اللاحقة لمتابعة حالتها ووضعها الصحي والاجتماعي".