وزارة الكهرباء "صندوق أسود".. مجلس بغداد لا يعرف شيئًا عن خطط وأسباب التردي

وصفت لجنة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء (25 حزيران 2024)، وزارة الكهرباء بـ"الصندوق الأسود"، فيما أكدت انها أخفقت في تحسين واقع الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي.

وقالت رئيس اللجنة نورا الجحيشي، في حديث صحفي ان "وزارة الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي أخفقت في إدارة ازمة توفير الطاقة للمواطنين، ونحن مراقبين لعمل الوزارة وهناك إخفاقات كبيرة وملاحظات على دوائر توزيع الكهرباء والإنتاج في العاصمة بغداد، فهناك تراجع في الأداء، إضافة الى عدم تلبية مناشدات المواطنين وغيرها من المشاكل".

وأضافت الجحيشي اننا "نعتبر الان وزارة الكهرباء هي (الصندوق الأسود) كونها لا تطلعنا على أي تفاصيل بشأن عملهم وخططهم رغم كل اخفاقاتها، وفصل الصيف الحالي هو الأسوأ من ناحية تجهيز الكهرباء عكس ما وعدت به الوزارة بان هذا الصيف سيكون افضل من الماضي".

وتشكو جميع المحافظات العراقية من تراجع تجهيز التيار الكهربائي هذا الموسم قياسا بالصيف الماضي، بالرغم من اعلان وزارة الكهرباء رفع الإنتاج بكميات اكبر من العام الماضي، فيما تبرر وزارة الكهرباء هذا التراجع بتهالك شبكات التوزيع وارتفاع الاستهلاك.

وانفق العراق على الكهرباء طوال العقدين الماضيين اكثر من 80 مليار دولار، وهو ما يمكن ان يوفر قرابة 70 الف ميغا واط الا ان انتاج العراق حاليا لا يبلغ سوى 25 ألف ميغا واط في احسن الأحوال.