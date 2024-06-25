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إتهام برلماني لأحزابُ السلطة في بغداد


إتهمت النائبة سروة عبد الواحد، أحزابُ السلطة في بغداد، لمجاملتها سلطة الاقليم بعد قرار تأجيل انتخابات برلمان إقليم كردستان.

وذكرت عبد الواحد في تدوينة على منصة (X) "حينما جاملت أحزابُ السلطة في بغداد، أحزابَ السلطة في الإقليم وساعدت على تأجيل الانتخابات فإنها قصدت بهذه المجاملة بقاء الوضع في الإقليم بيد الحزبين وحصر القرار بيد الديمقراطي الكردستاني، الحليف المهيمن للسلطة وأحزابها في بغداد".

وتابعت، " أتعرفون أنكم خرقتم القانون والدستور وقرار المحكمة الاتحادية؟! والوعود التي قطعوها لكم بأن التأجيل سيكون لشهرين فقط كانت كذبةً أخرى من أكاذيبهم".

وأضافتالنائب، "أنتم الآن مسؤولون أمام الشعب الكردي، فكما أجَّلتم، عليكم تحديد الموعد الذي اقترحته المفوضية لإجراء الانتخابات، فالسلطات المتبقية في الإقليم غير شرعية وتريد الحفاظ على بقائها"، داعية "المحكمة الاتحادية التي ساعدت أيضاً بتأجيل الانتخابات الى عدم القبول بهذا الوضع، فإنها إن لم تفتِ بخرق الدستور والأنظمة فلماذا جاملت وأصدرت أمراً ولائياً للتأجيل".

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