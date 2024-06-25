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وزارة الداخلية تعلن نجاح الخطة الخاصة بتأمين عيد الغدير


أعلنت وزارة الداخلية، عن نجاح الخطة الخاصة بتأمين عيد الغدير، حيث ذكرت الوزارة في بيان لها، انه على مدار أيام متواصلة سخرت الوزارة جميع إمكانياتها لتأمين زيارة مرقد أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام في محافظة النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير الأغر، بعد أن وضعت خطة متكاملة أشرف عليها ميدانياً وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، شملت العديد من المحاور لضمان حماية الجموع الزائرة القاصدة إلى مدينة أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

وتابعت، كان هناك تنسيق عالي المستوى بين القوات الأمنية والحشد الشعبي وجميع الدوائر والمؤسسات وأصحاب المواكب الخدمية لإظهار هذه الذكرى الخالدة بالشكل الذي يليق بمكانتها، وبفضل الله وحمده نعلن نجاح الخطة الأمنية لعيد الغدير الأغر، من دون أي حادث يذكر.

وبيّنت ان الجهود الكبيرة التي بذلتها القطعات الأمنية والوكالات والدوائر الاستخبارية والحشد الشعبي خلال تفويج حجاج بيت الله الحرام وعيد الأضحى المبارك واستمرت بعملها الأمني والخدمي لغاية انتهاء مراسيم عيد الغدير الأغر تستحق الثناء والتقدير، مشيرةً الى ان هذا النجاح يضاف إلى النجاحات التي حققتها الأجهزة الأمنية في مختلف المناسبات المليونية وغيرها من الواجبات المهمة.

وقدمت الوزارة الشكر الى "العتبة العلوية المطهرة وكذلك إلى محافظة النجف الأشرف ومجلس المحافظة والزائرين وأصحاب المواكب الخدمية والدوائر والمؤسسات ووسائل الإعلام الموقرة التي كانت وكما عهدناها مواكبة ومتعاونة مع الأجهزة الأمنية في إنجاح هذه المناسبة وغيرها من المناسبات"، موضحا ان "عطاء قواتنا الأمنية البطلة بجميع صنوفها لا يقدر بثمن وهم يواصلون الليل بالنهار لحفظ حياة المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة "

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