وزير الداخلية: الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير تسري بانسيابية عالية

أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير تسري بانسيابية عالية، وذلك خلال افتتاحه مبنى البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في محافظة النجف الأشرف. وصرّح الشمري خلال مؤتمر صحفي: "متواجدون هنا في محافظة النجف الاشرف من اجل الاشراف على الخطة الأمنية الخاصة بعيد الغدير الاغر"، كاشفا أن "الخطة شملت تعزيز قيادة شرطة النجف بقطعات من الشرطة الاتحادية والتدخل السريع ومفارز النجدة والمرور والـ k9".

وأضاف أنه "تم الاشراف على الخطة من قبل رئيس اللجنة الأمنية الخاصة بزيارة الغدير قائد حرس الحدود"، مؤكدا أن "الخطة الأمنية تسري بانسيابية عالية دون حوادث امنية تذكر".

وأوض ان البناية الجديدة التي تم انشاءها من قبل الحكومة المحلية في محافظة النجف، بالإضافة الى البنايات الأخرى، ستعطي تعطي زخم ل‍مديرية الجنسية والجوازات والإقامة، لتقدم خدمة أفضل للمواطنين ولاسيما نحن مقبلين على تجاوز عتبة 39 مليون بطاقة َوطنية تم إنجازها في عموم العراق، لافتا الى ان الوزارة قطعت شوطاً كبيراً بشأن الجواز الإلكتروني وافتتاح 90% من المكاتب الموجودة في العراق وخارجه.