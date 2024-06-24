رئيس الجمهورية: عيد الغدير فرصة للتأكيد على الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء شعبنا

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ان عيد الغدير فرصة للتأكيد على الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء شعبنا.

وقال رئيس الجمهورية في تدوينة له على موقع (x) : "نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات إلى الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا وجميع المحتفلين، بمناسبة عيد الغدير، مستحضرين المُثل العليا للإمام علي (عليه السلام) في نصرة الحق وإنصاف المظلومين ومحاربة الفساد منهجاً لحكمه وسيرة حياته"وهي فرصة للتأكيد على الوحدة الوطنية والتكاتف بين أبناء شعبنا، ومنطلق نحو ترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في جميع أرجاء العراق".