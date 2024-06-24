المندلاوي يهنىء العراقيين والأمتين العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء بعيد الغدير الآغر

هنأ رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، الأمتين العربية والإسلامية عامًة، والشعب العراقي الكريم على وجه الخصوص، والإنسانية جمعاء، بمناسبة حلول عيد الغدير الاغر، متمنيًا ان يعيده الله على الجميع بالثبات على ولاية امير المؤمنين علي بن ابي طالب (عليه السلام)، وبالأمن والاستقرار للعراق.

واكد المندلاوي في بيان اليوم الإثنين ، ان السلطة التشريعية حرصت خلال الفصل التشريعي السابق على إقرار قانون العطل الرسمية متضمنًا يوم الغدير، لما لهذه المناسبة من مكانة عظيمة عند الشعب العراقي المسلم، ولما يمثله موقع امير المؤمنين في تاريخ الامة الإسلامية والبشرية، معربا عن امله في ان يُسهم هذا العيد بمزيد من التآلف والتسامح والوحدة بين المسلمين.

وقال رئيس مجلس النواب بالنيابة ان عيد الله الأكبر هو يوم اكمال الدين واتمام النعمة، وان جميع المسلمين بمختلف مذاهبهم لا يختلفون على مكانة الإمام علي (عليه السلام)، داعيًا إلى الاستفادة من علم ابا الحسنين وتجربته في ادارة شؤون الأمة، ومن حياته الزاخرة بالتضحية والعطاء ونصرة الحق والدفاع عن المظلومين ورعاية الفقراء.