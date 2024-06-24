حملة أمنية بـ"الفضل والكفاح" تنتهي بالقبض على 33 مخالفًا ومطلوبًا وإيداعم التوقيف

أعلنت قيادة شرطة بغداد/ الرصافة، اليوم الأثنين (24 حزيران 2024)، قيامها بحملة واسعة للقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة في مناطق الفضل والكفاح وسط العاصمة اسفرت عن القبض على 33 متهما.

وقالت القيادة في بيان،، إن "مفارز شرطة بغداد/ الرصافة المتمثلة بـ(مراكز شرطة باب الشيخ وباب المعظم وفوج طوارئ الرصافة الخامس ودوريات نجدة الكندي والفوج التكتيكي) وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية الأخرى، قامت بحملة واسعة للقبض على المطلوبين والمخالفين لشروط الإقامة في مناطق الفضل والكفاح".

وأضافت، إن "المتهمين اودعوا التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم، وكالآتي:

-24 شخصا من جنسيات مختلفة مخالفين لشروط الإقامة.

-8 اشخاص مطلوبين وفق احكام قانونية مختلفة، بينهم شخص بحوزته مواد مخدرة مطلوب بعدة قضايا.

-شخص بحوزته سلاح غير مرخص.