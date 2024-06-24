حكومة كردستان تعلن وفاة 30 حاجًّا ونحو 15 ألفًا "أدوا الفريضة بشكل غير رسمي"

قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة إقليم كردستان، بشتيوان صادق، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024) إن 30 حاجا من الإقليم لقوا حتفهم في المملكة العربية السعودية.

واوضح صادق في مؤتمر صحفي، إن 4685 شخصاً أدوا فريضة الحج رسمياً من إقليم كردستان، لكن عدد الذين أدوا فريضة الحج بشكل غير رسمي بلغ نحو 15 ألفاً، أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي.

وأضاف أن أشخاصاً من العديد من الدول قاموا بالحج بشكل غير رسمي، لكن هذا العام عانى عدد كبير من الناس من التعب أثناء مراسم الحج.

وتابع، إن أحد الأشخاص الذين ذهبوا إلى المملكة العربية السعودية توفي رسميًا بينما ذهب الآخرون البالغ عددهم 29 شخصًا إلى المملكة العربية السعودية بتأشيرات سفر وتوفوا هناك.