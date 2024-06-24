أوامر عاجلة بالتحقيق في العثور على مسيرة مجهولة في واسط"..

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين (24 حزيران 2024)، عن صدور اوامر عاجلة بالتحقيق في مسيرة مجهولة عثر عليها جنوب محافظة واسط.

وقال المصدر "، إن" اوامر عاجلة صدرت للتحقيق في مسيرة مجهولة عثر عليها في ارض زراعية قرب ناحية البشائر جنوب محافظة واسط بالصدفة وهي متضررة بشكل طفيف".

واضاف، ان" هوية المسيرة لايمكن تحديدها بدقة قبل اجراء التحقيق واعلان نتائجها لكن هناك تكهنات اولية بانها ربما جاءت من احدى دول الجوار وسقطت بسبب خلل فني".

واشار المصدر الى انه" لايمكن الجزم بان المسيرة انتحارية أي انها تحمل حشوة متفجرة وبانتظار فريق مختص للكشف عنها من اجل بيان اذا ما كانت طائرة استطلاع او مسيرة انتحارية".