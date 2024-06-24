نشوب حريق داخل مخازن تجارية في منطقة السنك

صرّح مصدر أمني، اليوم الاثنين 24 حزيران/يونيو 2024، باندلاع حريق بعدد من المحال والمخازن التجارية في منطقة السنك بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر ان فرق الدفاع المدني تكافح الآن حادث الحريق الذي اندلع داخل مخازن تجارية في منطقة السنك، دون بيان المزيد من التفاصيل.

وتتعرض آغلب المناطق في العراق مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة حرائق كثيرة، حيث تشب في أماكن تجارية وصناعية، وفي المباني والمؤسسات الرسمية، وتقدر الأضرار المادية سنوياً بملايين الدولارات إضافة إلى الخسائر البشرية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً، عن اندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق، مشيرة إلى أنها سجلت انخفاضاً بإحصائية الحرائق مقارنة بالعام الماضي.