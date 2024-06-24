نصائح للزائرين المتوجهين لإحياء عيد الغدير من قبل وزارة الصحة

وجهت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عددا من النصائح والتعليمات للزائرين المتوجهين الى محافظة النجف الأشرف لإحياء عيد الغدير، فيما تحدثت عن حفظ الأغذية والحرائق، خلال ارتفاع درجات الحرارة.

وذكر مدير عام الصحة العامة رياض الحلفي في مؤتمر صحفي، إنه بمناسبة يوم الغدير، ننصح المواطنين الذاهبين إلى مدينة النجف الأشرف بارتداء قبعات الرأس واستخدام المظلات وشرب الماء وغسل الأيادي والوجه بالماء.

وتابع الحلفي، لغاية الان لم نسجل اي حالات وننصح بالوقاية من أشعة الشمس خصوصا بين الساعة العاشرة صباحا والرابعة مساءً.

أمّا بخصوص سلامة الغذاء، بيّن الحلفي أن الوزارة تحرص على سلامة الغذاء، وبالنظر لتعرض البلاد لارتفاع الحرارة والتي تؤثر سلبا على صلاحية المواد الغذائية الطازجة والمخزونة، نهيب باصحاب المخازن وحفظ الأغذية والمطاعم وغيرها مراعاة خزن المواد الأولية خاصةً ذات العلب البلاستيكية، مبينا ان وزارة الصحة ستقوم بمتابعة كل الأماكن من خلال الجولات التفتيشية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وفي مايتعلق بالحرائق، أوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن الحادث المؤسف في مستشفى الشعب هو حريق بسيط وحدث في غرفتين بالطابق السفلي ولم نسجل اي إصابات بشرية بل كانت أضرارا محدودة، لافتا الى ان ابطال الدفاع المدني كانوا أول الواصلين برفقة وزيري الداخلية والصحة، وعلى الفور في نفس اليوم بدأت عمليات استيعاب هذا الضرر وهذا الحادث لم يؤثر على موعد الافتتاح.

ولفت البدر الى ان "وزير الصحة يتابع بشكل يومي وضع الحرائق في العراق وكل الدوائر في وزارة الصحة تم توجيهها من قبل الوزير بمتابعة إجراءات السلامة والتنسيق مع باقي الجهات الحكومية الأخرى"، مبينا ان "هناك توجيها من وزير الصحة بموضوع التخلص بشكل علمي وصحيح من المباني الكرفانية التابعة للصحة".