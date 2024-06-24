غلق ثلاث شركات للسفر غير مجازة بالعمل في بغداد

صرّحت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن إغلاق ثلاث شركات للسياحة والسفر غير مجازة في منطقة العامرية بقاطع الكرخ.

وأوضحت القيادة في بيانها، ان قطعاتنا الأمنية تواصل بالإشتراك مع مفارز من الأمن/السياحي عمليات التفتيش والتدقيق لمكاتب وشركات السفر والسياحة وغلق غير المجازة، إذ تم غلق ثلاثة منها إعتقال أصحابها لمخالفتهم ضوابط وشروط هيئة السياحة.

وبيّنت أنه قد تم تسليم المعتقلين إلى مديرية الأمن السياحي العامة بموجب وصل استلام أصولي وذلك في منطقة العامرية بقاطع الكرخ.