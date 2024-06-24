اعتقال محامٍ احتال على مواطن للاستيلاء على منزله غربي بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال محامٍ متهم بتزوير وصولات لغرض الاستيلاء على منزل مواطن في منطقة الغزالية غرب بغداد.

وقالت المديرية، في بيان ، ان مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد //مكتب الغزالية تمكنت من القاء القبض على متهم يعمل محاميا، لقيامه بتزوير وصولات مالية موقعة وببصمة حية لأحد المواطنين على انها وصولات استلام لبدلات إيجار للدار التي يسكنها المتهم في منطقة الغزالية غرب العاصمة بغداد، ليقوم المتهم فيما بعد بإضافة مبلغ مليار دينار عراقي ونصف على الوصولات وإقامة دعوى امام محكمة بداءة الكرخ لتسجيل العقار باسمه مدعياً تسديد ثمنه للمشتكي.

وأضاف انه "تمت عملية القبض بعد استنجاد المواطن صاحب الدار بمفارز مكافحة الاجرام وتشكيل فريق عمل لتدقيق المعلومات والتحري، وبعد اخذ الموافقات الرسمية تم القبض على المتهم ومواجهته بالادلة، فاعترف بارتكابه جريمة التزوير وتم توقيفه اصولياً استناداً لأحكام المادة 295 من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل وفق القانون".