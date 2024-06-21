تغييرات ملحوظة في درجات الحرارة الاسبوع المقبل لبعض المحافظات

تشير خرائط الطقس، الى ان تغيير واضح في درجة الحرارة والذي سيبدا من يوم الاحد القادم، حيث من المتوقع ان تعبر اجواء البلاد كتلة هوائية ذات درجات حرارة معتدلة او حوض علوي بارد منتصف الاسبوع القادم تؤدي الى انخفاض درجات الحرارة بشكل واضح خصوصاً شمال وغرب البلاد .

وطبقًا لتقارير الانواء فأن الانخفاض يشمل وسط وجنوب البلاد حيث تودع درجات الحرارة الخمسينية، فيما سيكون هذا الانخفاض مؤقتا ولمدة 3 أيام.

وستتزامن مع الكتلة الهوائية المعتدلة رياح غربية تضرب غرب وشمال البلاد وتصل حد المناطق الوسطى وتستمر لمدة 3 ايام ، وستكون درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الغربية بين 35°_38°، اما الوسطى بين 41°_43°، والشمالية بين 30°_38°.