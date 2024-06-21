تحركات نيابية لتفعيل مبادرة الحزام والطريق الصينية

جدد رئيس كتلة حقوق النيابية سعود الساعدي ، اليوم الخميس ، مطالبته للحكومة إلى الاسراع بتنفيذ اتفاقية الحزام والطريق الصينية ، فيما كشف عن جمع 60 توقيع نائب لتفعيل الاتفاقية الصينية .

وقال الساعدي في حديث ل / المعلومة/ ، ان" مبادرة الحزام والطريق وقعت في زمن الحكومات المتعاقبة وكانت مقدمة لربط العراق بمبادرة الحزام والطريق الصينية ".

وأضاف أن " مبادرة الحزام والطريق لضمان المشاريع الاستراتيجية والاقتصادية للعراق ، مشيرا الى ان الاتفاقية تم تسويفها في زمن حكومة الكاظمي" ، لافتا إلى أن الحكومة الحالية ملزمة بتفعيل الاتفاقية مع الصين وربط العراق مبادرة الحزام والطريق ".