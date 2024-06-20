لإضرارهم عمداً بأموال الدولة ... النزاهـة تضبط رئيس وأعضاء لجنـة التنفيذ في مصـفى بيـجي

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ضبط رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ في مصفى بيجي بمُحافظة صلاح الدين؛ على خلفيَّة تنظيمهم وصولات شراء وهميَّـة.

واشار مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في حديثه عن عمليَّة الضبط، التي نُفِّذَت من قبل فريق ٍمُؤلَّفٍ في مكتب تحقيق صلاح الدين، إلى أنَّ الفريق الذي انتقل إلى شركة مصافي الشمال/ مصفى بيجي قام بإجراء التحرّي وجمع المعلومات عن تنظيم لجنة التنفيذ في مصفى بيجي وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، مُبيّـناً أنَّ الفريق توصَّل - بعد تدقيق المعلومات المُتحصَّلة - إلى قيام أعضاء اللجنة بتنظيم وصولات شراءٍ وهميَّةٍ؛ لتجهيز دار الضيافة الموجودة داخل المصفى.

وأوضح أنَّ الوصولات المزعوم صدورُها عن محلاتٍ ومكاتب خلافاً للحقيقة، تمَّ إرفاقها مع مُعاملات الصرف من قبل خمسة مُتَّهمين، هم: رئيس وأعضاء لجنة التنفيذ في المصفى، لافتاً إلى ضبط المُتَّهمين الخمسة مع أصل وصولات الشراء الوهميَّة، بعد إحداثهم الضرر عمداً بأموال ومصالح الجهة التي يعملون فيها ويتَّصلون بها بحكم وظيفتهم

وتابع المكتب إنَّه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة المُنفَّذة؛ بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المُتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.