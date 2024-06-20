القنصلية العراقية في جدة تصدر بياناً بشأن الحجيج الذين توفوا خلال تأدية مناسك الحج

أصدرت القنصلية العراقية في جدة اليوم الخميس، بياناً بشأن الحجيج الذين توفوا خلال تأدية مناسك الحج.

واعربت القنصلية في بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسر المتوفين من الحجاج العراقيين الذين توفاهم الله خلال اداء مناسك الحج".

وأضافت :ا انها وكادرها باشرت اعمالها بكامل جهدها منذ بداية موسم الحج ولغاية الآن من خلال المقر الرئيسي للبعثة في مدينة جدة والمكتبين القنصليين المؤقتين اللذين تم افتتاحهما في مقر بعثة الحج العراقية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة ويعملون على مدار 24 ساعة بالتناوب بين موظفيها لمساعدة حجاجنا الكرام في تسهيل وتيسير شؤونهم القنصلية".

وتابع البيان انه "فيما يخص حالات الوفاة وطلبات نقل جثامين المتوفين (رحمهم الله) فان القنصلية العامة من جانبها تقوم بتزويد ذوي المتوفين بخطابين رسميين الى الجهات السعودية المختصة (الطب الشرعي، وشرطة العاصمة المقدسة) للتعجيل بإصدار شهادات الوفاة وإكمال الاجراءات الاصولية بالتنسيق مع بعثة الحج العراقية، الا ان ارتفاع حالات الوفاة بين كبار السن بسبب الحر الشديد زاد عن الطاقة الاستيعابية للطب الشرعي مما اضطرت السلطات السعودية بدفن الحجاج المتوفين (امانة) لحين انتهاء موسم الحج واسترداد الجثامين من قبل ذوي المتوفين الراغبين، وستقوم القنصلية العامة بمتابعة ذلك مع الجهات السعودية المختصة لتيسير إجراءات نقل الجثامين الى العراق بصحبة ذويهم الراغبين"