القبض على متهمين اثنين بـ"الدكة العشائرية" في بغداد

أفاد مصدر في شرطة الرصافة، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، بالقبض على متهمين اثنين بالدكة العشائرية.

وقال المصدر إن "مركز شرطة سبع قصور استخبر بوجود دكة عشائرية ضمن قاطع المسؤولية وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير قسم شرطة الشعب العقيد علي طالب كشكول وضابط مركز شرطة سبع قصور وضابط الخفر والقوة الماسكة للأرض من الشرطة الاتحادية الفوج الثالث وتم القبض على المتهمين الاثنين".

وأضاف، إنه "تم ضبط بندقية كلاشنكوف ومشالح بحوزتهم، وتم ايداعهم التوقيف أصوليا".