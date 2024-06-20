الطيران العراقي يدمر مفرزة من 3 إرهابيين ويستهدف انفاقًا للتنظيم في كركوك

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، عن تدمير مفرزة مكونة من 3 عناصر، فيما استهدف انفاقًا لتنظيم داعش الارهابي بضربات جوية في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "استمرارا للعمل التعرضي لمتابعة ما تبقى من مفارز عصابات داعش الإرهابية، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامها الامثل لمعدات المراقبة ومواردها الفنية، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وعلى مدى ثلاثة أيام، نفذ صقور الجو الأبطال بالساعة 630 هذا اليوم بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين".

واضافت ان "الضربة الاولى استهدفت مفرزة مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك"، مبينة ان "الضربة الثانية استهدفت أوكار وكهوف وانفاق هذه المفارز في المكان ذاته".