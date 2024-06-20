النزاهة تضبط مفوضًا بشرطة كركوك وتصدر أمر قبض بحق مسؤول يحمل رتبة مقدم

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، ضبط مفوض بمكتب قسم أمن أفراد كركوك، وصدور أمر قبض بحق مدير المكتب الذي يحمل رتبة مقدم، بتهمة الرشوة.

وقالت الهيئة في بيان ان "مكتب تحقيقها في محافظة كركوك ألف فريق عمل بعد تلقيه معلومات تضمنتها شكوى لأحد المواطنين تفيد بتعرضه لمساومة من مدير مكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخلية في مديرية مرور المحافظة وطلبه دفع رشوة لقاء إطلاق عجلة محجوزة دون مسوغ قانوني".

وأضافت الهيئة، أن "الفريق بعد تأكده من صحة المعلومات واستحصال الأمر القضائي، بادر إلى نصب كمين محكم للوسيط الذي يعمل مفوضا بقسم أمن أفراد كركوك في أحد الشوارع وسط المحافظة، حيث تم الإيقاع به متلبسا باقتراف جريمة الرشوة وتسلم المبلغ المالي المتفق عليه".

وأشارت الى "تنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية، التي تمت وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات، وعرضه بصحبة المتهم والمضبوطات على قاضي التحقيق المختص، الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق"، مؤكدة "إصدار أمر قبض وتحر بحق مدير مكتب قسم أمن أفراد كركوك - الشؤون الداخلية".