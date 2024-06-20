اخماد حريق داخل صالة ولادة بمستشفى بلدروز وانقاذ 16 طفلا من الخدج

أكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة ديالى، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، انقاذ 16 طفلا من "الخدج" بعد اخماد حريق داخل صالة ولادة بمستشفى بلدروز العام.

وقالت المديرية في بيان، إنه "تم انقاذ 16 طفل من حاضنات الخدج واخماد حادث حريق اندلع داخل صالة الولادة بمستشفى بلدروز العام بمحافظة ديالى دون تسجيل خسائر بشرية".

وأضاف، إنه "على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل المستشفى".

وفي وقت سابق من اليوم، اكدت دائرة صحة ديالى، السيطرة على حريق في صالة ولادة بمستشفى بلدروز العام بالمحافظة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي إن "حريقا نشب في صالة صغيرة للولادة في مستشفى بلدروز العام شرق ديالى فجر اليوم"، مؤكدا انه "تم السيطرة عليه خلال اقل من نصف ساعة دون أي خسائر بشرية".

وأضاف، إن " التقرير الرسمي للدفاع المدني اكد بان تماس كهربائي كان وراء اندلاع الحريق"، نافيا "ما تردد من تكهنات حول أسباب الحريق"، مؤكدا ان "مدير عام صحة ديالى كان مشرفا على تقييم الاضرار والمتابعة المباشرة لعملية الإطفاء".

وأشار الى أن "الحريق كان ضمن حيز محدود جدا ولم يسبب اي تعطيل في تقديم الخدمات الصحية في مستشفى بلدروز"، لافتا الى أن "سرعة التفاعل مع الحدث اسهم في تقليل اضراره المادية".