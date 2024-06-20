توضيح من التربية بشأن نتائج الثالث المتوسط

أصدرت وزارة التربية، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، توضيحا بشأن موعد استئناف تصحيح دفاتر الثالث المتوسط، فيما نفت وجود نية بتغيير المناهج الدراسية.

وقال المتحدث باسم وزارة التربية كريم السيد في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية إن "موعد إعلان النتائج سيكون بعد اكتمال التدقيق والتصحيح في مراكز الفحص، حيث سيتم استئناف العمل بها بعد الأسبوع المقبل".

وأضاف، إنه "لا توجد نية لدى الوزارة في تغيير المناهج الدراسية"، لافتا إلى أن "هناك بعض التنقيح والتدقيق الطفيف تتعلق بتصحيح عبارات، وما تم إقراره من الحذف العام الماضي يحذف هذا العام، أما كتغيير كامل وشامل لا يوجد".