"لم تفِ بوعودها" النزاهة النيابية: الصيف موسم الاختبار والاطاحة بمسؤولي الكهرباء

أكد عضو لجنة النزاهة النيابية مهدي غريب، اليوم الخميس (20 حزيران 2024)، ان فصل الصيف هو "مرحلة اختبار" وزارة الكهرباء، مشيرا الى ان البرلمان يراقب اعمال الوزارة.

وقال غريب، في حديث صحفي، ان "فصل الصيف هو الفيصل لإثبات نجاح وزارة الكهرباء في تنفيذ وعودها بتحسين واقع تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية"، معتبرا انه "لذلك نجد هناك دائما اقالة وتغييرات في بعض مفاصل الوزارة خلال هذا الفصل من اجل تحسين الأداء بمؤسسات الوزارة المختلفة".

وأضاف انه "لغاية الان لم تفِ وزارة الكهرباء بوعودها بان يكون تجهيز الكهرباء خلال فصل الصيف الحالي افضل من الصيف الماضي"، معتبرا ان "مجلس النواب وعبر لجانه المختصة سيقيّم عمل وأداء وزارة الكهرباء، كما ان عمل الوزير والوزارة متابع بشكل دقيق وهو يحظى بأولوية لدى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء اعفاء اكثر من 10 مسؤولين في قطاعات الوزارة بمحافظات مختلفة من العراق، فيما يشهد العراق ترديا واضحا بتجهيز التيار الكهربائي هذا العام مقارنة بالعام الماضي بالرغم من زيادة الانتاج، فيما ارجعت الوزارة الاسباب الى سوء شبكات النقل والتوزيع.