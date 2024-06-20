صقور الجو تنفذ عملية أمنية في كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الخميس 20 حزيران/يونيو 2024، تنفيذ طائرات F_16 ضربتين جويتين على مفرزة مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وقال القيادة في بيانها، انه استمرارا للعمل التعرضي لمتابعة ما تبقى من مفارز عصابات داعش الإرهابية، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وباستخدامها الامثل لمعدات المراقبة ومواردها الفنية، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة وعلى مدى ثلاثة أيام، نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربتين جويتين على مفرزة مكونة من ثلاثة إرهابيين في وادي الشاي ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.