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نائب قائد العمليات المشتركة يصدر توجيهات لتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام


اصدر نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الاول الركن قيس المحمداوي، توجيهات لتأمين عودة حجاج بيت الله الحرام إلى البلاد .

وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة :" ان المحمداوي ترأس اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً في مقر القيادة، عبر الدائرة التلفزيونية، ضم قائد القوات البرية وقائد قوات الشرطة الاتحادية وضباط هيئات ركن القيادة وقادة العمليات والفرق ومدراء شرطة المحافظات وممثلين عن (قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش وقوات البيشمركة وهيئة المنافذ الحدودية ودائرة عمليات وزارة الداخلية) لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الخاصة بتأمين عودة الحجاج ضيوف الرحمن إلى البلاد براً وجوا"ً.

وأضاف البيان :" ان نائب قائد العمليات المشتركة نقل تحيات وتبريكات القائد العام للقوات المسلحة إلى جميع القادة والآمرين في تشكيلات قطعاتنا الأمنية، وثناءه على أداء هذه القطعات والتنسيق العالي فيما بينها من أجل إنجاح العمل الأمني".

وأكد نائب قائد العمليات، أهمية تكثيف الجهود من أجل إنجاح عملية التفويج العكسي للحجاج لغاية تأمين وصولهم إلى مناطق سكناهم"، مبيناً أن "القطعات الأمنية تعمل بشكل مهني رغم الظروف الجوية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة."

وشدد المحمداوي على ضرورة استمرار عمل القطعات الأمنية في تطبيق الخطط المرسومة الخاصة بعيد الأضحى المبارك، فضلاً عن تأمين الاحتفال بعيد الغدير الأغر وتسهيل حركة المواطنين خلال هذه المناسبات وحماية التجمعات.

ووجه بتنظيم حملات توعية تثقيفية لتعزيز الأمن والتأكيد على فحص منظومات الدفاع المدني وإجراءات السلامة واستنفار جميع الجهود لحماية الممتلكات العامة والخاصة والتنسيق الفعال مع المؤسسات والمواطنين .

كما شدد نائب قائد العمليات المشتركة على الحفاظ على المنجز الأمني والعمل بروح الفريق الواحد ومواصلة الضغط على ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة، مشيداً في الوقت ذاته بالجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية خلال واجباتها التي تقوم بها في مختلف قواطع المسؤولية

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