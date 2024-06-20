شرطة النجف : اربعة قتلى وجرحى في نزاع مسلح شمالي المحافظة

قتل شخصان واصيب اثنان آخران في نزاع عشائري شمالي محافظة النجف .
وذكرت قيادة شرطة النجف في بيان :" ان شجارا حدث في ناحية الحيدرية شمالي المحافظة ، بسبب خلاف على ارض زراعية بين افراد عشيرتين ، تطور الى استخدام السلاح واطلاق النار ".
واضافت القيادة :" ان اطلاق النار ادى الى مقتل شخصين واصابة اثنين آخرين بجروح ".
واشارت الى :" ان الاجهزة الامنية سيطرت على الموقف وقامت بتطويق المنطقة و اعتقال ثلاثة متهمين ، جاري التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة "
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